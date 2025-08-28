PSB de Taboão da Serra tem novo presidente e declara apoio ao governo do prefeito Engenheiro Daniel

Por Allan dos Reis – Taboão da Serra (SP), 27 de agosto de 2025

O ex-vereador e atual secretário de Tecnologia de Taboão da Serra, Dr. André da Sorriso, assumiu nesta quarta-feira (27) a presidência municipal do PSB (Partido Socialista Brasileiro). Em entrevista coletiva, ele confirmou que o partido passa a integrar oficialmente a base de apoio ao prefeito Engenheiro Daniel, além de anunciar sua pré-candidatura a deputado federal em 2026.

Novo comando do PSB em Taboão da Serra

Segundo Dr. André, a mudança na presidência municipal ocorreu após diálogo com o deputado estadual Caio França. Ele destacou que a sigla será reorganizada para ganhar força política nas próximas eleições municipais.

“O PSB foi mais acolhedor e conversamos com o deputado Caio França para assumir a presidência. O nosso objetivo também é preparar o partido para 2028 e eleger, no mínimo, um vereador na Câmara Municipal”, afirmou o novo presidente.

Pré-candidatura de Dr. André a deputado federal em 2026

Durante a coletiva, o novo presidente do PSB confirmou que será candidato nas eleições de 2026. Inicialmente cogitado para compor a chapa de vice-prefeito de Daniel em 2024, ele disse que houve um acordo político que fortaleceu sua pré-candidatura.

“Sou o candidato da máquina em Taboão da Serra. Quem não votar em mim, vota no Ney Santos, e quem não votar no Ney, vota em mim”, declarou, em referência ao ex-prefeito de Embu das Artes.

PSB fortalece base governista e amplia diálogo com Brasília

A adesão do PSB representa mais apoio político ao governo municipal. Dr. André destacou que sua proximidade com lideranças nacionais pode abrir portas para projetos federais em Taboão da Serra.

“O prefeito agora tem mais um partido leal, com acesso ao Governo Federal. Temos o ministro Márcio França e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Isso vai ajudar a trazer grandes investimentos para a cidade”, disse.

Mudança de comando e antiga gestão

O PSB era presidido por Rosiane Farias, que se posicionava na oposição ao governo de Daniel. Após a filiação de Dr. André, ela publicou em suas redes sociais que a mudança não teria validade e reafirmou que não apoiava a atual gestão. Porém, dias depois foi tirada da presidência. Ela continua filiada ao PSB.