PF cumpre mandados em Taboão da Serra na Operação Kore contra abuso sexual infantojuvenil na internet

Direto da redação

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta quinta-feira (28), mandados de busca e apreensão em Taboão da Serra durante a Operação Kore, ação voltada ao combate de crimes de abuso e exploração sexual infantojuvenil praticados pela internet.

De acordo com a corporação, também foram realizadas diligências em São Paulo e Mauá. Durante a operação, um suspeito foi preso em flagrante. Os agentes localizaram e apreenderam diversos dispositivos eletrônicos que continham vídeos e imagens de abuso sexual contra crianças e adolescentes.

O material recolhido será encaminhado para perícia técnica criminal, com o objetivo de aprofundar as investigações e identificar outros possíveis envolvidos na rede de exploração.

A Operação Kore faz parte de uma série de ações permanentes da Polícia Federal para reprimir crimes virtuais que envolvem vítimas em situação de vulnerabilidade, em especial crianças e adolescentes.