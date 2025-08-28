Entre rimas e cores: painel sobre arte e carreira é destaque do Casa Aberta Senac em Taboão da Serra nesta sexta (29)

Da assessoria de imprensa

No dia 29 de agosto, sexta-feira, o Senac Taboão da Serra realiza o Casa Aberta Senac 2025, das 9h às 21h, com entrada gratuita. O evento oferece mais de 50 atividades, entre oficinas, workshops e atendimentos, e terá como destaque o painel Entre Rimas e Cores: quando a arte se torna carreira, às 19h, com as artistas Crica Monteiro e Roberta Estrela D’Alva. A iniciativa, que ocorre simultaneamente em todas as 63 unidades do Senac São Paulo, busca aproximar a comunidade do mundo do trabalho por meio de experiências práticas de aprendizado, atualização e inspiração em diversas áreas profissionais.

Além do painel, o público poderá participar de oficinas ao longo do dia. A programação começa às 9h, com a atividade Taboão: Terra das Oportunidades, que terá diferentes sessões até às 20h (a partir de 14 anos). No mesmo período da manhã, das 9h30 às 11h, ocorre a oficina Minijardim para interiores – terrário aberto (a partir de 14 anos), seguida pela oficina Delineados criativos, das 10h às 11h, aberta a todas as idades.

À tarde, a agenda traz experiências ligadas à tecnologia e aos negócios, como a oficina Monte seu PC e teste na prática, das 15h30 às 17h (a partir de 16 anos), e o workshop Primeiros passos no marketing digital: aprenda a divulgar seu negócio online, oferecido em dois horários, das 16h às 16h40 e das 20h às 21h (a partir de 16 anos).

Já no período da noite, a gastronomia ganha espaço com a oficina Os segredos da pizza artesanal, das 18h às 21h (a partir de 18 anos), que apresenta técnicas de preparo da autêntica pizza artesanal, do ponto de fermentação ao manuseio adequado da massa.

“O Casa Aberta permite que a comunidade explore diferentes áreas do conhecimento em um único dia, de forma acessível e prática. É uma experiência que inspira os participantes a descobrirem novas possibilidades de carreira e desenvolvimento pessoal”, afirma Ana Cristina Celentano, Gerente do Senac Taboão da Serra.

A programação completa da unidade está disponível em: https://eventos.sp.senac.br/casaaberta/tbs/

Serviço:

Casa Aberta Senac 2025

Quando: 29 de agosto (sexta-feira)

Horário: 9h às 21h

Informações: https://eventos.sp.senac.br/casa-aberta-senac/

Evento gratuito e aberto ao público