Empreendedoras de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra se destacam no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025

Por Samara Matos, na redação
O empreendedorismo feminino da região foi destaque na etapa paulista do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025, realizada nesta terça-feira (26), na sede do Sebrae-SP, em São Paulo.
A taboanense Angélica Medeiros conquistou o primeiro lugar na categoria Pequenos Negócios, enquanto a itapecericana Vanderleia Rodrigues alcançou o terceiro lugar na categoria Produtora Rural.
Angélica Medeiros leva Taboão da Serra ao primeiro lugar
Fundadora da empresa Stella Resinas & Equipamentos para Tratamento de Água, Angélica Medeiros tem 28 anos de trajetória no setor de projetos e sistemas de tratamento de água para indústrias e instituições.
O reconhecimento, segundo ela, simboliza os desafios enfrentados ao longo da carreira.
“Não é fácil chegar até aqui. Quando recebi o convite para participar do prêmio foi fantástico, porque é uma forma de reconhecimento por essa jornada de empreender neste País”, afirmou.
A empreendedora também lembrou os obstáculos por atuar em um ramo tradicionalmente masculino.
“Enfrentei preconceitos, mas sabia que tinha uma missão: contribuir para o bem-estar da sociedade”, destacou.
Com a vitória, Angélica segue agora para a fase regional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que reúne as vencedoras de todo o Brasil.
Vanderleia Rodrigues representa Itapecerica da Serra entre as finalistas
Na categoria Produtora Rural, o terceiro lugar ficou com Vanderleia Rodrigues, fundadora da Eco Uniflora, de Itapecerica da Serra.
O trabalho desenvolvido pela empreendedora valoriza a agricultura sustentável, unindo preservação ambiental e geração de renda. A iniciativa chamou atenção do júri estadual e garantiu a presença de Itapecerica no pódio.
Outras vencedoras da etapa paulista
Além das representantes de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra, outras empreendedoras também foram premiadas no Estado de São Paulo:
Luciana Pereira – Lúpulo Guarani (Araraquara), campeã em Produtora Rural;
Adriana Moares Perez – Chef Dri (Americana), vencedora na categoria MEI;
Kellen Petreche – Instituto Edutech21 (Sorocaba), campeã em Ciência e Tecnologia;
Erica de Jesus Santiago – GTKS Medical (Ribeirão Preto), primeira colocada em Negócios Internacionais.
Prêmio valoriza protagonismo feminino
Com cerca de mil inscrições em São Paulo, a edição 2025 do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios reforçou a importância do protagonismo feminino no mercado.
Segundo a gestora do Sebrae Delas, Ana Flavia Silva, a premiação vai além do reconhecimento:
“A força do empreendedorismo feminino é uma realidade que devemos celebrar”, disse.
O diretor-superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, destacou que a iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.
“Reconhecemos e premiamos histórias de empreendedoras para que sirvam de inspiração em todo o País”, afirmou.
Também presente no evento, o diretor técnico do Sebrae-SP, Marco Vinholi, ressaltou três pilares da premiação:
“Valorização do empreendedorismo feminino, valorização de quem tem sucesso e colocar o Sebrae e suas ferramentas à disposição das empreendedoras.”