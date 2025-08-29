Empreendedoras de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra se destacam no Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025

Por Samara Matos, na redação

O empreendedorismo feminino da região foi destaque na etapa paulista do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2025, realizada nesta terça-feira (26), na sede do Sebrae-SP, em São Paulo.

A taboanense Angélica Medeiros conquistou o primeiro lugar na categoria Pequenos Negócios, enquanto a itapecericana Vanderleia Rodrigues alcançou o terceiro lugar na categoria Produtora Rural.

Angélica Medeiros leva Taboão da Serra ao primeiro lugar

Fundadora da empresa Stella Resinas & Equipamentos para Tratamento de Água, Angélica Medeiros tem 28 anos de trajetória no setor de projetos e sistemas de tratamento de água para indústrias e instituições.

O reconhecimento, segundo ela, simboliza os desafios enfrentados ao longo da carreira.

“Não é fácil chegar até aqui. Quando recebi o convite para participar do prêmio foi fantástico, porque é uma forma de reconhecimento por essa jornada de empreender neste País”, afirmou.

A empreendedora também lembrou os obstáculos por atuar em um ramo tradicionalmente masculino.

“Enfrentei preconceitos, mas sabia que tinha uma missão: contribuir para o bem-estar da sociedade”, destacou.

Com a vitória, Angélica segue agora para a fase regional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios, que reúne as vencedoras de todo o Brasil.

Vanderleia Rodrigues representa Itapecerica da Serra entre as finalistas

Na categoria Produtora Rural, o terceiro lugar ficou com Vanderleia Rodrigues, fundadora da Eco Uniflora, de Itapecerica da Serra.

O trabalho desenvolvido pela empreendedora valoriza a agricultura sustentável, unindo preservação ambiental e geração de renda. A iniciativa chamou atenção do júri estadual e garantiu a presença de Itapecerica no pódio.

Outras vencedoras da etapa paulista

Além das representantes de Taboão da Serra e Itapecerica da Serra, outras empreendedoras também foram premiadas no Estado de São Paulo:

Luciana Pereira – Lúpulo Guarani (Araraquara), campeã em Produtora Rural ;

Adriana Moares Perez – Chef Dri (Americana), vencedora na categoria MEI ;

Kellen Petreche – Instituto Edutech21 (Sorocaba), campeã em Ciência e Tecnologia ;

Erica de Jesus Santiago – GTKS Medical (Ribeirão Preto), primeira colocada em Negócios Internacionais.

Prêmio valoriza protagonismo feminino

Com cerca de mil inscrições em São Paulo, a edição 2025 do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios reforçou a importância do protagonismo feminino no mercado.

Segundo a gestora do Sebrae Delas, Ana Flavia Silva, a premiação vai além do reconhecimento:

“A força do empreendedorismo feminino é uma realidade que devemos celebrar”, disse.

O diretor-superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa, destacou que a iniciativa está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU.

“Reconhecemos e premiamos histórias de empreendedoras para que sirvam de inspiração em todo o País”, afirmou.

Também presente no evento, o diretor técnico do Sebrae-SP, Marco Vinholi, ressaltou três pilares da premiação:

“Valorização do empreendedorismo feminino, valorização de quem tem sucesso e colocar o Sebrae e suas ferramentas à disposição das empreendedoras.”