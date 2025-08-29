Embu das Artes recebe ação da Enel com troca gratuita de lâmpadas nesta sexta-feira (29)

Direto da redação / Foto: Divulgação/Enel

A Enel Distribuição São Paulo realiza nesta sexta-feira, 29 de agosto, uma ação especial do projeto Enel Compartilha Consumo Consciente em Embu das Artes. A iniciativa permite que moradores troquem gratuitamente até 20 lâmpadas incandescentes ou fluorescentes por modelos de LED, que garantem mais economia de energia e maior durabilidade.

Economia e consumo consciente

O projeto tem como objetivo incentivar o uso eficiente e seguro da energia elétrica nos 24 municípios atendidos pela distribuidora. Além da troca de lâmpadas, equipes da Enel estarão disponíveis para orientar a população sobre como reduzir o valor da conta de luz no dia a dia e explicar como funciona a Tarifa Social de Energia Elétrica, benefício que concede descontos significativos na fatura para famílias de baixa renda.

Como participar da troca

Para realizar a troca, o cliente deve ser o titular da conta de energia e apresentar:

Documento de identidade com foto;

Conta de energia mais recente;

Lâmpadas incandescentes ou fluorescentes que deseja substituir.

Locais de atendimento em Embu das Artes (29/08/2025, a partir das 9h)

Rua José Salgueiro da Silva, 275 – Lote 05, Jd. São Luiz

Rua Olímpio da Silva Matos, 121 – Lote 06, Jd. São Luiz

Por que participar

De acordo com a Enel, as lâmpadas de LED consomem até 80% menos energia em comparação com as incandescentes, além de terem vida útil mais longa. Isso significa mais economia para o bolso e também uma contribuição direta para o meio ambiente.