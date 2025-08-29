Previsão do tempo para o fim de semana terá mínima de 13°C e máxima de 25°C 

Direto da redação

O fim de semana em Taboão da Serra começa com chuva forte na sexta-feira (29), mas deve terminar com tempo firme e temperaturas agradáveis no sábado (30) e domingo (31). As mínimas chegam a 13°C e as máximas podem alcançar 25°C, trazendo madrugadas mais frias e tardes amenas.

Na sexta-feira (29), o dia será de maior instabilidade. O sol aparece entre muitas nuvens pela manhã, mas à tarde são esperadas chuvas intensas com trovoadas, que devem se estender até a noite. A temperatura varia entre 14°C e 23°C, com ventos fracos e umidade elevada.

Já o sábado (30) terá clima mais estável, sem previsão de chuva. O sol aparece entre nuvens, e as temperaturas ficam entre 15°C e 23°C. Durante a noite, o céu permanece nublado, mas o tempo continua seco.

No domingo (31), os termômetros registram a menor mínima do fim de semana, com 13°C, e máxima de 25°C. O dia deve ser de sol com muitas nuvens, e a noite parcialmente nublada, sem risco de precipitação.

Resumo da previsão do tempo em Taboão da Serra

Sexta-feira (29): chuva forte e trovoadas à tarde e à noite

Sábado (30): sol entre nuvens, sem chuva

Domingo (31): clima ameno, sol com nuvens e tempo firme

Com isso, quem planeja sair de casa deve evitar a tarde e a noite de sexta-feira. O sábado e o domingo, por outro lado, serão ideais para atividades ao ar livre, com temperaturas mais agradáveis e sem previsão de chuva.