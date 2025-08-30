Prefeito Engenheiro Daniel avaliza filiação da vice-prefeita Erica Franquini ao Republicanos em Taboão da Serra

Direto da Redação – Taboão da Serra, 29 de agosto de 2025

O prefeito Engenheiro Daniel afirmou na tarde desta sexta-feira (29) que a troca de partido da vice-prefeita Erica Franquini teve seu aval e do grupo político. Ela deixou o MDB e assinou a ficha de filiação ao Republicanos no início desta semana. O movimento também causou estranheza e críticas de parte da base classe política local.

Daniel ressaltou que tem o compromisso de apoiar diversos deputados estaduais e federais que têm ajudado Taboão da Serra com o envio de recursos por meio de emendas parlamentares. Segundo ele, o principal ponto da mudança foi o compromisso antigo da vice-prefeita em apoiar Ney Santos e Ely Santos, ambos do Republicanos.

“O que aconteceu com a Erica, nada mais foi, que um ajuste nosso pensando nesses compromissos que a gente tem que fazer [cumprir]. Então não teve briga da Erica com o [deputado estadual Jorge] Caruso [do MDB], uma traição, um descontentamento dela com o MDB. Ela tem um compromisso político com a [deputada federal e pré-candidata a estadual] Ely Santos e com o Ney Santos [pré-candidato a deputado federal] e eles são do Republicanos. No entendimento do grupo, é que ela pudesse estar no Republicanos para não ter esse desconforto”, afirma o prefeito Engenheiro Daniel.

Filiação em Brasília

A vice-prefeita Erica Franquini anunciou sua filiação ao Republicanos na última segunda-feira, dia 25, durante a cerimônia que celebrou os 20 anos do partido em Brasília.

“Tinha uma conversa faz tempo. Isso era uma possibilidade de acontecer e não foi uma surpresa para ele. Um dia antes de ir à Brasília, eu tentei falar com ele e por ser domingo, não me atendeu. Não foi surpresa”, diz Erica.

Compromisso político mantido

O deputado estadual Jorge Caruso (MDB) se reuniu com o prefeito Engenheiro Daniel na manhã desta sexta-feira. Assim que soube da troca de partido da vice, ele entrou em contato com o prefeito e outras lideranças da cidade, manifestando seu descontentamento.

“Eu me alinhei hoje com ele e não tenho dúvidas que ele saiu feliz e contente e nosso compromisso vamos cumprir. Mostrei que mesmo com a decisão com Erica, outras pessoas do nosso grupo vão tocar o projeto Caruso”, diz.