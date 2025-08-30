Linha 191 terá novo ponto final no Jardim Saint Moritz a partir de setembro

Direto da redação

A linha de ônibus 191 – Taboão da Serra (Condomínio João Cândido) / São Paulo (Metrô Vila Sônia) terá alterações a partir do dia 6 de setembro. O novo ponto final passará a ser no Jardim Saint Moritz, em Taboão da Serra, ampliando o itinerário em cerca de 1,5 km.

De acordo com a Viação Pirajuçara, responsável pela operação, a mudança também trará uma nova denominação para o coletivo, que passará a se chamar “Taboão da Serra (Jardim Saint Moritz) – São Paulo (Metrô Vila Sônia)”.

A empresa informou que a alteração busca oferecer melhor infraestrutura para os motoristas e cobradores, com espaço adequado para descanso, sanitários, rendição de funcionários e estacionamento dos veículos.

Os pontos já atendidos pela linha seguirão sem alteração, garantindo a continuidade do serviço para os passageiros.

Novo trajeto da linha 191

Sentido São Paulo: Rua Madre Tereza de Calcutá, Rua Guilherme de Almeida, Rua Maria Iracema P. Tristão, Rua Reinaldo da Silva, prosseguindo normal.

Sentido Taboão da Serra: Normal até Rua Reinaldo da Silva, depois Rua Esmeralda, Rua Cesário C. de Oliveira, Avenida Balbina Rodrigues de Borba, Rua Guilherme de Almeida e Rua Madre Tereza de Calcutá