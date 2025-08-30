Bandeira Vermelha patamar 2 é mantida em setembro e conta de luz terá cobrança extra

Por Samara Matos, na redação

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou que a Bandeira Vermelha patamar 2 será mantida durante o mês de setembro. Isso significa que as contas de energia elétrica terão um acréscimo de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos, afetando diretamente famílias e comércios em Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e toda a região.

A decisão ocorre porque os reservatórios das hidrelétricas seguem abaixo da média, exigindo o maior acionamento de usinas termelétricas, que possuem um custo de geração mais alto. Esse cenário torna a energia mais cara e pressiona o orçamento dos consumidores.

O que muda na conta de luz

Na prática, a bandeira tarifária funciona como um sinal de alerta sobre o custo real da energia. Com a vermelha em patamar 2, a recomendação da ANEEL é que os consumidores redobrem a atenção e façam uso racional da eletricidade, já que pequenos ajustes podem ajudar a reduzir a conta no fim do mês.

Em Taboão da Serra e cidades vizinhas, onde muitas famílias já enfrentam gastos elevados com aluguel, alimentação e transporte, o aumento representa um desafio adicional no orçamento doméstico.

Como funcionam as bandeiras tarifárias

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias informa os custos de geração de energia no país, variando conforme a situação dos reservatórios e a necessidade de acionamento de fontes alternativas.

Bandeira verde : não há custo extra.

Bandeira amarela : acréscimo menor.

Bandeira vermelha patamar 1 ou 2: cobrança mais alta, devido ao maior uso das termelétricas.

Segundo a ANEEL, além do impacto financeiro, o sistema permite que os consumidores tenham mais clareza sobre os momentos em que a energia está mais cara, podendo adaptar o consumo.

Consumo consciente

A agência reforça que a economia de energia contribui não só para reduzir a conta de luz, mas também para preservar os recursos naturais e garantir a sustentabilidade do setor elétrico.

Em casa, ações simples podem ajudar, como evitar deixar aparelhos ligados em stand-by, aproveitar a luz natural, reduzir o tempo de banho elétrico e optar por equipamentos mais eficientes.