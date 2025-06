Carro roubado em Embu das Artes é apreendido com placas falsas no interior de SP

Direto da redação

Um carro roubado em Embu das Artes foi localizado e apreendido pela Polícia Militar nesta sexta-feira (6), na cidade de Indiana, no interior de São Paulo. O veículo estava com placas falsas e sinais de adulteração nos números de identificação.

Segundo o Boletim de Ocorrência, policiais militares faziam patrulhamento de rotina quando notaram um veículo com placas de Araraquara estacionado em uma rua da cidade. Por Indiana estar a mais de 420 km de Araraquara, os agentes consideraram a situação suspeita e decidiram realizar a abordagem.

Na consulta ao sistema, foi constatado que o veículo havia circulado por diferentes cidades no mesmo dia. Durante a vistoria, os policiais identificaram sinais de adulteração no número do chassi e nas placas, além de lixamento e remarcação em parte da numeração original. O sistema indicava que o carro era produto de roubo ocorrido em Embu das Artes, a cerca de 550 km de distância.

Uma mulher de 51 anos e seu filho, de 29, estavam com o veículo no momento da abordagem. À polícia, a mulher contou que o carro foi comprado pelo filho há cerca de seis meses, por meio de um anúncio em uma rede social. O jovem disse ter pago R$ 80 mil em dinheiro ao suposto vendedor, com quem teria perdido contato logo após a transação.

Ainda segundo o rapaz, ele não se lembra do nome do vendedor, estava sem celular para apresentar provas da negociação e não chegou a realizar vistoria ou transferir a documentação do veículo. Ele afirmou ter consultado a placa em um aplicativo na época da compra, sem encontrar irregularidades.

O veículo foi apreendido e será periciado pelo Instituto de Criminalística. O caso foi registrado na Delegacia da Polícia Civil de Indiana, que dará continuidade às investigações para identificar os responsáveis pelo crime.