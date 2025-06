Câmara de Taboão da Serra realiza audiência pública para discutir LDO 2026 nesta terça-feira (10)

Direto da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza nesta terça-feira, dia 10 de junho, às 18h, audiência pública para discutir o Projeto de Lei nº 066/2025, que trata da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2026. O evento será realizado de forma presencial no plenário da Casa Legislativa, com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube.

A LDO é uma das peças fundamentais do planejamento orçamentário do município e tem como objetivo apontar as prioridades da Prefeitura para o próximo ano. Ela serve como base para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), prevista para ser votada até o fim do ano.

Durante a audiência, serão analisadas as metas fiscais para o próximo ano, a arrecadação, os parâmetros para gastos com todas as secretarias municipais e os critérios que irão nortear o planejamento orçamentário do próximo ano.

A audiência foi convocada pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal conforme determina a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000). O encontro terá a participação de vereadores, servidores e da equipe técnica da Prefeitura.

“A Lei de Diretrizes Orçamentárias, conhecida como LDO, é um dos instrumentos mais importantes da gestão pública. Por meio dela, o município define quais serão as prioridades e metas para o próximo exercício, orientando a elaboração do Orçamento Anual. A LDO serve como um elo entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária, garantindo coerência, responsabilidade fiscal e eficiência na aplicação dos recursos públicos”, diz o vereador Celso Gallo, presidente da Comissão de Finanças da Câmara.

Ainda segundo o vereador, a audiência pública é o momento de dar voz à população, ouvindo sugestões, debatendo propostas e promovendo a transparência. “Nossa missão é garantir que os investimentos reflitam as reais necessidades da cidade e que cada recurso seja usado com responsabilidade”, destacou.

A Comissão de Finanças e Orçamento é formada pelos vereadores Celso Gallo (presidente), Didio Conceição (vice-presidente) e Bressan (membro).

A população pode participar presencialmente ou acompanhar a transmissão ao vivo no canal oficial da Câmara Municipal no YouTube.

SERVIÇO:

Audiência Pública de Finanças e Orçamento

Pauta: Discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2025

Data: 10 de junho (terça-feira) a partir das 18h

Endereço: Estrada de São Francisco, 2013, Jardim Helena

Canal no Youtube: https://www.youtube.com/@camaramunicipaltaboaodaser7373