Após tentativa de fuga, homem morre ao colidir moto em muro e garupa é preso em Taboão da Serra

Direto da redação

Um homem morreu e outro foi detido na tarde desta segunda-feira (9), após tentarem fugir de uma viatura da Guarda Civil Municipal (GCM) de Taboão da Serra. O caso aconteceu na região do Jardim Trianon.

De acordo com a GCM, a viatura fazia patrulhamento de rotina pela Rua Luiz Antônio Andrade Vieira, quando dois homens em uma motocicleta surgiram repentinamente da Rua Ângela Ferreira Fagundes. Ao perceberem a presença da equipe, os suspeitos aceleraram e fugiram em alta velocidade.

Durante a fuga, o condutor perdeu o controle da moto e colidiu contra um muro. Um dos ocupantes ficou desacordado e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) ao Hospital Geral do Pirajussara (HGP), mas não resistiu aos ferimentos. O outro homem teve apenas escoriações leves e foi encaminhado à delegacia para prestar esclarecimentos.

Segundo a GCM, não houve perseguição direta. A fuga repentina levantou suspeitas e motivou a abordagem. Na averiguação, foi constatado que a motocicleta estava com o número do chassi e do motor raspados. Além disso, a cor do veículo registrada em sistema (preta) não correspondia à cor real (vermelha).

A dupla não estava armada e não possuía mandados de prisão em aberto. O caso foi registrado na delegacia e será investigado pela Polícia Civil.