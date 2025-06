Pais devem confirmar até 27 de junho interesse no almoço das férias em escolas estaduais de Taboão da Serra e região

Direto da redação

A partir desta segunda-feira (9), pais e responsáveis por estudantes da rede estadual de ensino em Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra e região já podem manifestar interesse para que seus filhos recebam almoço escolar durante o recesso de julho. A iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) estará disponível em cerca de 3.700 escolas estaduais, incluindo unidades da região.

As férias escolares ocorrem de 3 a 22 de julho, e o atendimento será feito em escolas onde a alimentação é fornecida diretamente pela Seduc-SP — com cozinheiras contratadas e insumos comprados pela própria secretaria. Nessas unidades, o almoço será servido de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30, com cardápios balanceados preparados por nutricionistas.

A adesão antecipada é fundamental para que as escolas possam se organizar, calcular a quantidade de alimentos e evitar desperdícios. Por isso, a manifestação de interesse deve ser feita até o dia 27 de junho, por meio da Secretaria Escolar Digital (SED) ou diretamente na unidade escolar em que o aluno está matriculado.

A proposta busca garantir segurança alimentar aos estudantes, especialmente para aqueles que têm na merenda escolar uma de suas principais refeições do dia. Além disso, a permanência na escola durante parte do recesso representa acolhimento, rotina e proteção para muitas crianças e adolescentes da região.

Como manifestar interesse:

Passo a passo para confirmar participação:

Acesse: https://sed.educacao.sp.gov.br Faça login com os dados do aluno Responda à pesquisa de intenção

Ou vá diretamente à secretaria da escola estadual onde o estudante está matriculado.

A Seduc-SP reforça que a confirmação dentro do prazo é essencial para que as unidades escolares se preparem corretamente e atendam todos os interessados durante o recesso de julho.