Embu das Artes terá sessão gratuita de cinema inclusivo neste sábado (14)

Direto da redação

A cidade de Embu das Artes recebe neste sábado, 14 de junho, mais uma edição do Projeto Cine Inclusão, que oferecerá uma sessão gratuita e adaptada de cinema para pessoas com deficiência e seus familiares. A exibição do filme “Como Treinar o Seu Dragão” acontece às 10h, no Shopping Cidade das Artes, no bairro Chácaras São Marcos.

A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Embu das Artes, por meio da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, em parceria com o Grupo Cine e o próprio shopping. O objetivo é promover inclusão sociocultural por meio da sétima arte, com uma experiência segura, acolhedora e acessível para todos.

A sessão contará com recursos de acessibilidade, como audiodescrição e intérprete de Libras via aplicativo, que poderá ser baixado no celular dos participantes no dia da exibição. O ambiente também será adaptado para garantir o conforto e a tranquilidade de todas as famílias.

Inscrições gratuitas

As vagas são limitadas e as inscrições já estão abertas. Os interessados devem garantir sua participação com antecedência por meio de formulário online disponibilizado pela organização.

Serviço

Projeto Cine Inclusão

Data: Sábado, 14 de junho

Horário: 10h

Local: Shopping Cidade das Artes – Rua Augusto de Almeida Batista, 204 – Chácaras São Marcos, Embu das Artes

Evento gratuito mediante inscrição