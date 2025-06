Taboão da Serra realiza 1ª Caminhada Contra o Trabalho Infantil no dia 12 de junho

Por Samara Matos, na redação

Em uma iniciativa inédita, a cidade de Taboão da Serra promoverá no dia 12 de junho a 1ª Caminhada Contra o Trabalho Infantil, com o objetivo de conscientizar a população sobre os impactos negativos dessa prática e reforçar o compromisso com os direitos das crianças e adolescentes.

A concentração dos participantes será às 14h30 no Poupatempo, localizado na Estr. Kizaemon Takeuti, 2425 – Parque Sao Joaquim, Taboão da Serra. O evento é aberto ao público e busca reunir moradores, representantes de instituições sociais, estudantes e autoridades locais para caminhar juntos em prol da proteção da infância.

Com o lema “Vamos juntos caminhar contra o trabalho infantil”, a caminhada faz parte das ações do Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, celebrado anualmente em 12 de junho. A data foi criada pela Organização Internacional do Trabalho (OIT) para alertar sobre os milhões de crianças que ainda são privadas de sua infância, educação e direitos fundamentais devido ao trabalho precoce.

A iniciativa reforça a importância do engajamento coletivo na luta contra o trabalho infantil, promovendo uma sociedade mais justa e igualitária para todos.