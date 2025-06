Servidores em greve protestam na Câmara; TaboãoPrev explica estudo para revelar impactos financeiros de aumento salarial

Por Geovanna Matos, no Jardim Helena

Um grupo de servidores públicos de Taboão da Serra que está em greve há quase uma semana protestou na Câmara Municipal nesta terça-feira (10) durante a sessão legislativa. Eles pedem melhorias salariais, incluindo aumento do vale alimentação, reajuste salarial de 7,5%, pagamento de gratificações, entre outras demandas. Uma das principais, de que o salário base não seja inferior ao mínimo nacional, há um compromisso do prefeito Engenheiro Daniel em cumprir após a TaboãoPrev entregar um estudo e a Câmara aprovar um projeto de lei.

O presidente do SindTaboão, Anderson Luís, ocupou a tribuna da Câmara para defender as reivindicações dos servidores. Segundo ele, é lamentável que, em um município com alta arrecadação, os funcionários públicos precisem lutar pelo mínimo. “Eu fico triste de nós estarmos numa luta reivindicando o mínimo. Eu não me conformo ainda, nós estarmos buscando o mínimo. Um município que tanto arrecada, e vem se arrastando e tendo o pior salário da região”, diz.

Quem também falou durante a sessão foi a presidente Eliana Bendini da TaboãoPrev, autarquia responsável pela aposentadoria dos servidores, explicou como está o andamento do estudo atuarial, solicitado pelo prefeito Engenheiro Daniel para atender a demanda dos servidores.

“Existe uma empresa de assessoria contratada para realização do estudo atuarial, que tem previsão de 30 a 45 dias para finalizar. Estamos pedindo extrema prioridade, mas não posso pedir para o estudo ser feito de qualquer jeito”, diz Eliana. O estudo começou a ser feito no final de maio.

O presidente da Câmara, Carlinhos do Leme, lembra da conquista da aprovação da lei em 2018, que obriga a Prefeitura a conceder – no mínimo – a reposição da inflação, mas reconhece a “legitimidade da greve” e se compromete a combater a “qualquer perseguição”, que alguns servidores afirmam estar acontecendo.