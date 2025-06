Fábrica do Emprego: Amazon faz processo seletivo na quinta (12) com 700 vagas de auxiliar de logística em Embu das Artes

da PMETEA

A Secretaria de Trabalho e Emprego de Embu das Artes, por meio da Fábrica de Empregos, realizará no dia 12/6, às 9h, no CEU Jardim do Colégio, o Mega Processo Seletivo para 700 vagas de auxiliar de logística.

Podem se candidatar homens e mulheres com idade a partir de 18 anos, com ou sem experiência na área, e que tenham o ensino fundamental completo.

As vagas são para a cidade de Cajamar. A empresa oferece salário de R$ 2050,65, ônibus fretado e vale-transporte, refeição no local e seguro de vida. Caso o funcionário não tenha faltas injustificadas, receberá um bônus de R$ 120,00.

Serão distribuídas mil senhas somente no dia, a partir das 8h, e os interessados deverão comparecer com os seguintes documentos: RG, CPF, PIS, Carteira de Trabalho (física ou digital), título eleitoral, reservista e currículo atualizado.

SERVIÇO:

Mega Processo Seletivo para auxiliar operacional de logística

Dia 12/6, às 9h (serão distribuídas senhas a partir das 8h)

CEU Jardim do Colégio

Rua Pégaso, 294-406, Jd. do Colégio