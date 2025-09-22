Cartão do SUS passa a usar CPF como identificador único; veja como vai funciona em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

O Ministério da Saúde anunciou que o Cartão Nacional de Saúde (CNS) passará a utilizar o CPF do paciente como identificador único, substituindo o antigo número do SUS. A medida faz parte de um projeto nacional de modernização do sistema, com objetivo de garantir mais segurança, integração de dados e eficiência nos atendimentos de saúde.

Situação em Taboão da Serra

Em Taboão da Serra, a adaptação já estava em andamento. Segundo o secretário de Saúde, Ailton Bogalho, todas as unidades de saúde do município já realizaram o recadastramento dos pacientes vinculando o CPF ao SUS.

“Em Taboão, todos os pacientes já têm o CPF vinculado ao SUS. Isso garante que, quando o Ministério da Saúde iniciar a migração nacional, não haverá problemas nos atendimentos. Se não tivéssemos feito o recadastramento, teríamos que atualizar todos os cadastros manualmente, o que poderia atrasar o atendimento e gerar duplicidades”, explicou Bogalho.

Como funciona o novo Cartão SUS

Exibe nome e CPF do paciente, garantindo identificação única em todo o país;

Pacientes sem CPF, como indígenas, ribeirinhos e estrangeiros, continuam sendo atendidos;

Em casos emergenciais, pode ser emitido um cadastro temporário, válido por até um ano;

Histórico de vacinas e medicamentos ficará disponível no aplicativo Meu SUS Digital, sem necessidade de impressão do cartão.

Benefícios para a população

Agilidade nos atendimentos: acesso rápido ao histórico completo;

Redução de erros e duplicidades nos registros;

Integração digital: vacinas e medicamentos acessíveis online;

Gestão eficiente: informações confiáveis para políticas públicas e planejamento municipal.

Um exemplo prático é o de uma mãe que poderá levar apenas o CPF do filho para vaciná-lo e ter acesso ao histórico completo de imunização diretamente pelo celular, com mais segurança e praticidade.

Integração nacional

O novo sistema será integrado à Infraestrutura Nacional de Dados (IND), permitindo cruzamento de informações com órgãos como Receita Federal, IBGE e CadÚnico. A previsão é que a unificação esteja concluída em todo o país até dezembro de 2026, fortalecendo a gestão pública, o monitoramento de fraudes e a eficiência dos serviços de saúde.

O que os pacientes precisam fazer

Quem já possui CPF não precisa atualizar o cadastro;

Pacientes sem CPF continuam sendo atendidos normalmente;

O novo cartão está disponível digitalmente no Meu SUS Digital ;

Em caso de cadastro temporário, o CPF deve ser incluído após a regularização.

Para mais informações, os pacientes podem acessar o site oficial do Ministério da Saúde.