Semana em Taboão será de chuva e trovoadas fortes, com temperaturas variando entre 11°C e 27°C

Direto da redação

A semana será marcada por contrastes em Taboão da Serra. Segundo a Climatempo, os termômetros devem variar de 11°C a 27°C entre segunda (22) e sexta-feira (26). O início será de chuva forte e trovoadas, mas os próximos dias tendem a ter temperaturas mais baixas e tempo firme.

Na segunda-feira (22), a previsão é de instabilidade, com chuva intensa e trovoadas ao longo do dia. A mínima será de 17°C e a máxima chega a 27°C. O alerta é para temporais à tarde e à noite, que podem causar transtornos na cidade.

A terça-feira (23) será mais amena, com mínima de 14°C e máxima de 20°C. O sol aparece entre muitas nuvens, mas ainda há chance de garoa isolada.

Na quarta (24) e na quinta-feira (25), o cenário muda: o sol aparece entre muitas nuvens e as temperaturas caem. Na quarta, os termômetros variam entre 13°C e 18°C, e na quinta, entre 13°C e 16°C. Não há previsão de chuva nesses dois dias.

Já a sexta-feira (26) deve começar fria, com mínima de 11°C, mas a temperatura sobe ao longo do dia e chega a 19°C. O sol aparece entre nuvens e o tempo segue firme.