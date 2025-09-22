Sabesp anuncia redução maior na pressão da água em Taboão e região a partir desta segunda-feira (22)

Por Samara Matos, na redação

A partir desta segunda-feira (22), moradores de Taboão da Serra, Embu das Artes e Itapecerica da Serra passarão a conviver com uma redução maior na pressão da água. A medida foi anunciada pela Sabesp, seguindo recomendação da Arsesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de São Paulo), e tem como objetivo preservar os reservatórios que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo diante do consumo elevado e da escassez hídrica. A novidade é que a redução, que já existia, agora será mais prolongada, atingindo um período maior do dia.

Anteriormente, a diminuição da pressão ocorria das 21h às 5h, totalizando oito horas diárias. Com a ampliação, o desligamento das bombas passará a acontecer das 19h às 5h, somando dez horas por dia. Durante o período diurno, a Sabesp fará ajustes na pressão para garantir o fornecimento mínimo de água.

Impacto em Taboão, Embu e Itapecerica

Na prática, os moradores da região podem perceber variações na pressão principalmente no período noturno. Em Taboão da Serra, bairros mais altos podem sentir os efeitos com maior intensidade. Já em Embu das Artes e Itapecerica da Serra, locais próximos a áreas de manancial também devem registrar oscilações.

A medida é preventiva e busca evitar desabastecimento. A Sabesp orienta que os moradores adotem práticas de economia, como reduzir o tempo de banho, evitar lavar calçadas e carros, reutilizar água sempre que possível, consertar vazamentos internos e utilizar chuveiros e torneiras econômicos.

Na primeira fase da medida, iniciada em agosto, a economia foi de 7,2 bilhões de litros, suficiente para abastecer aproximadamente 800 mil pessoas por um mês.

O Sistema Integrado Metropolitano (SIM), responsável pelo abastecimento da Grande São Paulo, opera atualmente com cerca de 32,5% da capacidade. Os sistemas Cantareira e Alto Tietê, que respondem por quase 80% do abastecimento da região, estão com 30% e 26% de seus volumes, respectivamente.

A redução da pressão é temporária, mas poderá ser mantida caso os níveis dos reservatórios continuem em queda.

A Sabesp reforça que a ação visa preservar o abastecimento e garantir que todos os consumidores tenham acesso à água, mesmo em horários de menor disponibilidade.