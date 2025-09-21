Etec de Taboão da Serra abre 10 editais para cadastro reserva de professores; veja como participar

Direto da redação
A Etec de Taboão da Serra está com 10 editais de processos seletivos abertos para formação de cadastro reserva de docentes do ensino médio e técnico. As inscrições podem ser realizadas de 22 de setembro a 6 de outubro de 2025, até às 23h59, diretamente pelo site do Centro Paula Souza, onde também estão disponíveis os editais completos.
Áreas contempladas
As oportunidades são distribuídas entre as seguintes disciplinas e áreas técnicas:
Língua Inglesa – Edital nº 293/07/2025
Artes – Edital nº 293/08/2025
Educação Física – Edital nº 293/09/2025
Matemática – Edital nº 293/10/2025
Química – Edital nº 293/11/2025
Biologia – Edital nº 293/12/2025
História – Edital nº 293/13/2025
Geografia – Edital nº 293/14/2025
Banco de Dados (Informática para Internet) – Edital nº 293/15/2025
Instalação e Manutenção de Computadores – Edital nº 293/26/2025
Requisitos e remuneração
Os candidatos devem possuir licenciatura ou equivalente, acompanhada de diploma de curso de bacharelado ou tecnologia de nível superior que permita a atuação docente.
A remuneração é de R$ 22,47 por hora/aula, com jornadas de até 200 horas mensais.
Etapas da seleção
A classificação dos candidatos será feita por meio de:
Exame de memorial circunstanciado (avaliação de títulos);
Prova de métodos pedagógicos (habilidades operacionais ou técnicas).
Prazo de validade
Os processos seletivos terão validade de um ano a partir da publicação da homologação, podendo ser prorrogados por igual período, a critério da direção da unidade.