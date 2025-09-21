Mulher é presa após agredir companheiro com tesourada em Embu das Artes

Direto da redação

Na manhã desta quarta-feira (17), a Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de agressão em Embu das Artes, envolvendo um caso de tentativa de homicídio.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram a vítima ferida com cortes provocados por uma tesoura. O homem foi imediatamente socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao Hospital Geral de Pirajussara, onde permanece sob cuidados médicos.

A agressora confessou o crime e indicou onde havia escondido a arma utilizada no ataque. Ela foi encaminhada ao 1º Distrito Policial de Embu das Artes, onde o delegado de plantão registrou o boletim de ocorrência e solicitou perícia no local.

A polícia segue investigando o caso para apurar todas as circunstâncias do crime.