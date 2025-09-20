Câmara Municipal realiza audiência pública sobre metas fiscais do 2º quadrimestre da Prefeitura de Taboão da Serra

Da CMTS

A Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza no dia 23 de setembro, a partir das 18h, audiência pública para apresentação do cumprimento das metas fiscais relativas ao 2º quadrimestre de 2025 por parte da Prefeitura.

A audiência, convocada pelo vereador Celso Gallo, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, acontece a partir das 18h no plenário da Casa de Leis, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube.

Segundo o parlamentar, a audiência atende às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), que determina transparência na gestão dos recursos públicos. “É um momento importante para que a população acompanhe de perto como estão sendo aplicados os recursos do município. A audiência é aberta, democrática e garante a todos o direito de fiscalizar e questionar os resultados apresentados”, destacou Gallo.

A sessão é aberta a vereadores, munícipes e demais interessados. Além da participação presencial, a transmissão on-line permitirá que mais cidadãos acompanhem a prestação de contas. “Nosso compromisso é garantir que cada centavo seja investido de forma responsável. Convidamos a população para participar e exercer seu papel no controle social”, acrescentou o presidente da Comissão.

A Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Taboão da Serra, para o biênio 2025/2026, tem como presidente o vereador Celso Gallo, como vice-presidente Dídio Conceição e como membro, o vereador Bressan.

SERVIÇO:

Audiência Pública: Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Finanças – 2º Quadrimestre

Terça-feira, dia 23, a partir das 18h

Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra (Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena)

www.camarataboao.sp.gov.br | 4788-9300

Canal no Youtube: @camaramunicipaltaboaodaser7373