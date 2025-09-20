PM é acionada após aluno levar canivete e ameaçar colega em escola de Taboão da Serra

Direto da redação
Um estudante da Escola Estadual Maria José Antunes Ferraz, em Taboão da Serra, foi flagrado com um canivete após ameaçar um colega dentro da unidade na tarde de terça-feira (16).
A denúncia chegou à Polícia Militar pelo grupo de diretores e policiais da ronda escolar no WhatsApp. No local, a vice-diretora informou que o adolescente havia feito ameaças usando a arma branca.
Durante a verificação, uma policial encontrou o canivete dentro da sala de aula, em uma carteira próxima ao aluno suspeito. Ele admitiu a ameaça, mas negou que estivesse com o objeto no momento. Segundo a vítima, o colega costuma levar a faca para a escola.
O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra, onde foi registrado como ato infracional de ameaça e porte de arma branca.