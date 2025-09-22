Tempestade provoca alagamentos e queda de energia em Taboão e região nesta segunda-feira (22)

Por Geovanna Matos, na redação

Uma forte tempestade atingiu Taboão da Serra na tarde desta segunda-feira (22), provocando diversos pontos de alagamento e queda de energia elétrica em diferentes bairros da cidade. A chuva intensa, acompanhada de rajadas de vento, causou transtornos para os moradores e deixou o município em estado de alerta.

Os alagamentos foram registrados em áreas conhecidas pelo alto fluxo de veículos e pedestres, como a Avenida Taboão da Serra, antiga Régis Bittencourt, no Parque Pinheiros, no CSU, próximo ao Shopping Taboão, além da região do Pirajuçara e na divisa com São Paulo. A Defesa Civil já havia emitido alertas ao longo do dia sobre o risco de temporais, com possibilidade de rajadas intensas, queda de árvores e destelhamentos, recomendando atenção redobrada da população.

De acordo com meteorologistas, a mudança brusca no clima desde o fim de semana está associada à chegada de uma frente fria vinda do Sul do país, que marcou também o início oficial da primavera. A previsão aponta para queda gradual das temperaturas ao longo da semana, com possibilidade de mais chuvas em diferentes períodos.

A Defesa Civil orienta que, em caso de tempestades, os moradores procurem abrigo em locais seguros, evitem permanecer em áreas abertas ou próximas a árvores, postes e janelas, e acompanhem os boletins meteorológicos divulgados nos canais oficiais. A recomendação é seguir as instruções para reduzir riscos e garantir a segurança durante os próximos dias de instabilidade.