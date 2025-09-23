Hortifruti Premium em Taboão da Serra abre vagas de emprego para operador de caixa, repositor e auxiliar de limpeza

Direto da redação
O Hortifruti Premium, localizado no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra, anunciou a abertura de novas oportunidades de trabalho. As vagas são destinadas a diferentes áreas da unidade e representam uma chance de inserção no mercado para moradores da região.
Vagas abertas no Hortifruti Premium em Taboão da Serra
De acordo com o comunicado fixado na loja, estão disponíveis vagas para os seguintes cargos:
Operador(a) de caixa
Auxiliar de limpeza
Repositor
As oportunidades são para atuação presencial na unidade do Hortifruti Premium no Parque Pinheiros, oferecendo estabilidade e possibilidade de crescimento profissional.
Como se candidatar às vagas
Os interessados devem entregar o currículo pessoalmente na loja, localizada no seguinte endereço:
📍 Rua Pedro Parejo Rojas, 318 – Parque Pinheiros, Taboão da Serra (SP)
Além disso, para obter mais informações sobre o processo seletivo, os candidatos podem entrar em contato diretamente com a unidade pelo telefone: (11) 96778-2893.
Importante
A seleção e contratação são de responsabilidade exclusiva do Hortifruti Premium. O já Taboão em Foco não recebe currículos e nem intermedia as vagas.