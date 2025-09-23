Hortifruti Premium em Taboão da Serra abre vagas de emprego para operador de caixa, repositor e auxiliar de limpeza

Direto da redação

O Hortifruti Premium, localizado no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra, anunciou a abertura de novas oportunidades de trabalho. As vagas são destinadas a diferentes áreas da unidade e representam uma chance de inserção no mercado para moradores da região.

Vagas abertas no Hortifruti Premium em Taboão da Serra

De acordo com o comunicado fixado na loja, estão disponíveis vagas para os seguintes cargos:

Operador(a) de caixa

Auxiliar de limpeza

Repositor

As oportunidades são para atuação presencial na unidade do Hortifruti Premium no Parque Pinheiros, oferecendo estabilidade e possibilidade de crescimento profissional.

Como se candidatar às vagas

Os interessados devem entregar o currículo pessoalmente na loja, localizada no seguinte endereço:

📍 Rua Pedro Parejo Rojas, 318 – Parque Pinheiros, Taboão da Serra (SP)

Além disso, para obter mais informações sobre o processo seletivo, os candidatos podem entrar em contato diretamente com a unidade pelo telefone: (11) 96778-2893.

Importante

A seleção e contratação são de responsabilidade exclusiva do Hortifruti Premium. O já Taboão em Foco não recebe currículos e nem intermedia as vagas.