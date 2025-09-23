Supermercado Rod & Raf abre vagas de emprego em Taboão da Serra

Direto da redação
O Supermercado Rod & Raf, em Taboão da Serra (SP), está com novas vagas de emprego abertas em diferentes setores. As oportunidades contemplam tanto pessoas com mais de 50 anos que buscam recolocação no mercado de trabalho, quanto candidatos em busca do primeiro emprego.
Vagas abertas no Supermercado Rod & Raf
As contratações são para atuação em escala 6×1, no período de fechamento da loja. Confira os cargos disponíveis:
Balconista de padaria
Balconista de açougue
Repositor (Mercearia / FLV / P.A.S)
Operador de caixa/loja
Fiscal de loja
Padeiro / ajudante
Benefícios oferecidos
Além do salário compatível com o mercado, os contratados terão direito a benefícios, como:
Vale-transporte
Vale-assiduidade
Convênio com faculdades e óticas
Plano de saúde e odontológico
Como se candidatar às vagas
Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: 📧 cv@rodraf.com.br
Ou entrar em contato pelo telefone: 📞 (11) 94517-2055.