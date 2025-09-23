loader-image
Supermercado Rod & Raf abre vagas de emprego em Taboão da Serra

Direto da redação 

O Supermercado Rod & Raf, em Taboão da Serra (SP), está com novas vagas de emprego abertas em diferentes setores. As oportunidades contemplam tanto pessoas com mais de 50 anos que buscam recolocação no mercado de trabalho, quanto candidatos em busca do primeiro emprego.

Vagas abertas no Supermercado Rod & Raf

As contratações são para atuação em escala 6×1, no período de fechamento da loja. Confira os cargos disponíveis:

  • Balconista de padaria

  • Balconista de açougue

  • Repositor (Mercearia / FLV / P.A.S)

  • Operador de caixa/loja

  • Fiscal de loja

  • Padeiro / ajudante

Benefícios oferecidos

Além do salário compatível com o mercado, os contratados terão direito a benefícios, como:

  • Vale-transporte

  • Vale-assiduidade

  • Convênio com faculdades e óticas

  • Plano de saúde e odontológico

Como se candidatar às vagas

Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail: 📧 cv@rodraf.com.br
Ou entrar em contato pelo telefone: 📞 (11) 94517-2055.

