Grupo de idosos de Taboão da Serra passa por susto em acidente com trenzinho em Monte Sião (MG)

Por Samara Matos, na redação 

Um grupo de idosos de Taboão da Serra (SP) viveu momentos de pânico durante um passeio turístico em Monte Sião (MG) no último sábado (20). O trenzinho, puxado por um carro antigo, se soltou após passar por um redutor de velocidade e desceu desgovernado por cerca de 60 metros.

Dezoito turistas taboanenses estavam na atração. O veículo só parou depois de atingir um carro e uma moto estacionados, parando em frente a um bar. Apesar do susto e dos danos materiais, ninguém ficou ferido.

Alguns participantes relataram em entrevista à EPTV que pensaram que poderiam morrer, tamanha a velocidade e o descontrole do trenzinho. Outros contaram que chegaram a cogitar pular para escapar, mas desistiram diante da descida íngreme.

Testemunhas também ficaram assustadas com a cena. Moradores que estavam próximos ofereceram ajuda para acalmar os turistas até a chegada do socorro.

Segundo a Defesa Civil, não houve feridos. A Prefeitura de Monte Sião informou que os passeios turísticos do trenzinho foram suspensos até a conclusão da investigação e que o responsável ainda não foi localizado.

Apesar do susto, os turistas taboanenses já adiantaram que não pretendem repetir a experiência

