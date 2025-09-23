Criança de 6 anos é resgatada após ser deixada sozinha em casa pela mãe em Taboão da Serra

Direto da redação

Na noite de sábado (13), por volta das 21h30, um menino de 6 anos foi encontrado sozinho em sua residência na Rua José Mielle, em Taboão da Serra. O caso foi registrado como abandono de incapaz.

Vizinhos ouviram o choro da criança e, sem conseguir abrir a porta, acionaram a Polícia Militar pelo telefone 190. Ao chegarem, os policiais localizaram a mãe em uma viela próxima. Segundo o boletim de ocorrência, ela apresentava sinais de embriaguez, estava agitada e chegou a discutir com moradores da região.

O menino contou aos policiais que costuma ser deixado trancado em casa sem comida, enquanto a mãe sai para bares próximos. Ele relatou ainda viver em um ambiente familiar turbulento, disse não estar feliz e pediu ajuda.

Diante da situação, a criança foi levada ao 1º Distrito Policial de Taboão da Serra. O delegado acionou o Conselho Tutelar, que assumiu a guarda provisória e irá dar sequência aos trâmites legais.

O caso segue sob investigação.