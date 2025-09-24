Casa Paulista entrega 522 moradias em Embu das Artes

Direto da redação

O Programa Casa Paulista vai entregar, nesta quarta-feira (24), 522 apartamentos em Embu das Artes. O investimento será de R$ 94 milhões, realizado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), por meio da modalidade Carta de Crédito Associativo (CCA).

A cerimônia está marcada para acontecer no Residencial Adelmo Bassi, localizado na Rua Olímpio da Silva Matos, nº 121, Jardim São Luiz, com a presença do secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco.

Detalhes dos empreendimentos

As unidades habitacionais foram construídas em dois conjuntos:

Residencial Adelmo Bassi (Fama Absolute I): 270 apartamentos distribuídos em quatro torres de nove pavimentos cada.

Residencial Isaías Martins (Fama Absolute II): 252 apartamentos divididos em três torres de nove pavimentos.

Cada apartamento tem 48 m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Os condomínios vão oferecer áreas de lazer com espaço de convivência, jardins, playground, churrasqueira e salão de festas.

Financiamento acessível

As moradias foram adquiridas pela CDHU diretamente da construtora e serão financiadas com juro zero para famílias com renda de até cinco salários mínimos. O pagamento será limitado a 20% da renda familiar, em até 30 anos.

As famílias beneficiadas foram indicadas por entidades organizadoras credenciadas, como o Núcleo Betel e a Pastoral Social. Além disso, os contemplados não terão custos durante a fase de obras. O Governo do Estado vai arcar com o ITBI, o registro do imóvel em cartório e o seguro até a entrega das chaves.

Mais moradias em Embu das Artes

Com a nova entrega, a CDHU terá contratado 2,9 mil unidades habitacionais em Embu das Artes, distribuídas em dez empreendimentos, com investimento de R$ 526,5 milhões. Desse total, 1.386 moradias já foram entregues anteriormente.

Programa Casa Paulista – CCA

Na modalidade Carta de Crédito Associativo, a CDHU concede financiamento a famílias de baixa renda, muitas delas oriundas de áreas de risco ou inscritas em editais públicos.

Desde o início da atual gestão, já foram entregues 6.333 moradias pelo CCA, com investimento de R$ 1,1 bilhão. Atualmente, o Governo do Estado está investindo mais R$ 2,6 bilhões para financiar outras 14.317 unidades habitacionais, que estão em produção na Região Metropolitana de São Paulo.