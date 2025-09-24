Poupatempo de Taboão da Serra oferece cadastro de currículo e consulta de vagas gratuitamente

Por Geovanna Matos, na redação
O Poupatempo de Taboão da Serra está oferecendo um serviço gratuito que pode facilitar a vida de quem busca recolocação no mercado de trabalho. Moradores da cidade e da região podem cadastrar ou atualizar o currículo e consultar vagas de emprego sem precisar pagar nada.
Cadastro de currículo sem agendamento
Para utilizar o serviço, não é necessário agendamento prévio. Basta comparecer à unidade com documentos pessoais, como CPF e Carteira de Trabalho (física ou digital).
Os atendentes auxiliam na inclusão ou atualização do currículo, que passa a ficar disponível no Sistema Nacional de Emprego (Sine). Dessa forma, as empresas cadastradas podem encontrar candidatos compatíveis com o perfil das vagas oferecidas.
Quem pode participar
O atendimento é voltado para pessoas a partir dos 14 anos de idade, interessadas em oportunidades formais de trabalho. O cadastro é simples, rápido e pode abrir portas para diferentes áreas do mercado.
Importância do serviço
De acordo com a administração do programa, mais de nove mil pessoas já utilizaram esse atendimento em todo o Estado de São Paulo, o que reforça sua relevância como apoio à recolocação profissional e à busca por novas oportunidades.
Serviço – Poupatempo Taboão da Serra
📍 Local: Estrada Kizaemon Takeuti, 2425 – Parque São Joaquim, Taboão da Serra
⏰ Horário: segunda a sexta-feira, das 9h às 17h; sábado, das 9h às 13h
💼 Serviço oferecido: Cadastro e atualização de currículo + consulta de vagas de emprego
🔗 Gratuito e sem necessidade de agendamento