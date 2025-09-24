Bola +1 conquista título do 29º Campeonato Municipal de Futebol Veteranos 35 anos em Taboão da Serra

Direto da redação, com informações da PMTS

Taboão da Serra, 21 de setembro de 2025 – O Campo do Guaciara recebeu neste domingo a grande final do 29º Campeonato Municipal de Futebol Veteranos 35 anos, e o Bola +1 se consagrou campeão ao vencer o Fut de 5ª por 6 a 1. A torcida lotou as arquibancadas para acompanhar o confronto e celebrar o futebol veterano na cidade.

Desde o início da partida, o Bola +1 mostrou superioridade, impondo ritmo intenso e dominando as ações ofensivas. O primeiro tempo terminou com placar de 3 a 0, e o segundo tempo manteve o domínio até o 6 a 1 final, garantindo o título com uma atuação marcante.

O Fut de 5ª ficou com o vice-campeonato, enquanto a Ponte Preta garantiu o 3º lugar com base no índice técnico, após se destacar entre os semifinalistas.

Ao longo do torneio, 24 equipes participaram, disputando mais de dois meses de partidas intensas. O campeonato movimentou atletas, familiares e torcedores, reforçando a tradição do futebol veterano em Taboão da Serra e fortalecendo a cultura esportiva local.

Para o secretário de Esportes e Lazer (SEMEL), Luiz Lune, o campeonato vai além da disputa por troféus. “O futebol veterano carrega a essência da amizade, da superação e do amor pelo esporte. Essa final mostrou a paixão dos nossos atletas e a energia da nossa cidade. Parabéns ao Bola +1 pelo título, ao Fut de 5ª pela grande campanha e à Ponte Preta pelo 3º lugar”, destacou.

O 29º Campeonato Municipal de Futebol Veteranos 35 anos encerra mais uma edição de sucesso, emoção e entrega, consolidando um legado que já prepara o caminho para 2026, prometendo ser ainda mais competitivo e emocionante.