Homem é preso com maconha e cocaína em Embu das Artes durante tentativa de fuga

Direto da redação

Embu das Artes, 19 de setembro de 2025 – Um homem foi detido pela Polícia Militar na Rua São Caetano, em Embu das Artes, após ser flagrado transportando 280 gramas de maconha e 90 gramas de cocaína, destinadas à venda em pontos da região. A ocorrência aconteceu por volta das 19h durante patrulhamento da área da 1ª Companhia.

De acordo com a PM, o suspeito carregava uma mochila que foi arremessada ao chão ao perceber a presença policial. Ele tentou fugir por escadões e vielas, mas foi alcançado após acompanhamento a pé. Durante a tentativa de fuga, o homem sofreu uma queda, resultando em fratura no pé e deslocamento de ombro, sendo atendido no Pronto-Socorro Central de Embu das Artes e liberado em seguida.

No interior da mochila, a equipe localizou as drogas, cuja quantidade foi confirmada por laudo pericial. O suspeito confessou que a carga seria distribuída em pontos de venda da região.

Após atendimento médico, o homem foi conduzido ao Distrito Policial Central de Embu das Artes, onde foram tomadas as medidas cabíveis. Ele permanece detido à disposição da Justiça.