Hospital Geral de Pirajussara vai ganhar mais leitos de UTI e Semi-intensiva, anuncia o deputado Dr. Eduardo Nóbrega

Direto da redação

Alguns dias após fazer críticas duras à gestão do Hospital Geral de Pirajussara, o deputado estadual Dr. Eduardo Nóbrega anunciou no início desta semana que o Governo do Estado se comprometeu com melhorias, e – de imediato – o local vai ganhar 10 leitos de UTI Adulto, oito leitos de semi-intensiva, além de reforma da Central de Material de Esterilização e adequação ao fluxo.

“Estou muito feliz de trazer esses novos leitos para o HGP. Desde sempre eu sei da importância do HGP para o povo de Taboão da Serra, Embu das Artes e toda a região. Esses novos leitos de UTI e semi-intensivo vão ajudar as cidades e são as primeiras melhorias reais em muitos anos”, diz Nóbrega.

Ele se reuniu com o secretário estadual de saúde, Dr. Eleuses Paiva, onde reforçou a necessidade de melhorias e pediu uma visita ao hospital. “Quero trazer o secretário estadual de Saúde no HGP para ele ver de perto a situação e ajudar o hospital”, completou.

O deputado afirmou que o Governo do Estado também prepara um relatório completo sobre a situação real do Hospital Geral de Pirajussara, localizado na divisa entre Taboão da Serra e Embu das Artes. Nele devem ser apontadas as necessidades urgentes de melhorias.