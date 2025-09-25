Taboanense Letícia Momma disputa o prêmio do MasterChef Confeitaria 2025 na Band

Por Samara Matos, na redação

A confeiteira Letícia Momma, de 28 anos, moradora de Taboão da Serra, é uma das participantes do MasterChef Confeitaria 2025, reality gastronômico exibido pela Band às segundas-feiras, às 22h30. A atração estreou em 9 de setembro e já está em seu terceiro episódio.

Foi justamente no terceiro episódio que o público conheceu melhor a história de Letícia. Durante sua apresentação, ela destacou suas origens em Taboão da Serra, cidade onde nasceu, cresceu e mantém sua base familiar. Amigos e parentes da confeiteira têm se mobilizado nas redes sociais para acompanhar cada etapa da disputa e torcer por ela.

Trajetória profissional

Letícia deu os primeiros passos na carreira no Buffet Colonial, referência em eventos sociais de alto padrão. Mais tarde, participou da abertura do Palácio Tangará, integrando a equipe que conquistou a primeira estrela Michelin do restaurante Jean-Georges.

A taboanense também fez parte da inauguração do Four Seasons São Paulo, que recebeu prêmios importantes durante sua atuação. Além disso, já realizou consultorias voltadas à confeitaria e, em 2024, estagiou em um restaurante renomado no sul da França.

Disputa no MasterChef Confeitaria

A segunda edição do MasterChef Confeitaria conta com 14 participantes, entre 27 e 51 anos, que já atuam no mercado e disputam o título de melhor confeiteiro do Brasil. O programa é comandado pelos jurados Diego Lozano, Erick Jacquin e Helena Rizzo.

Com a participação de Letícia, Taboão da Serra marca presença em rede nacional e ganha visibilidade em um dos realities gastronômicos mais conhecidos do país.