Novo canal do Detran-SP para autorizações de transporte escolar é apresentado em Taboão da Serra

Por Samara Matos, na redação

O Detran-SP lançou um novo canal digital para agilizar a emissão de autorizações de transporte escolar durante o 7º Fórum de Transporte Escolar, realizado em Taboão da Serra no dia 20 de setembro. O evento, organizado pela Associação dos Condutores de Taboão da Serra, reuniu cerca de 200 profissionais da categoria, além de autoridades e parceiros do setor.

Com a mudança, solicitações de autorização para condutores e veículos passam a ser registradas no sistema Customer Service Management (CSM), substituindo o antigo Sistema Eletrônico de Informações (SEI). A nova plataforma elimina a necessidade de reiniciar processos em caso de indeferimento, tornando o fluxo mais transparente e menos burocrático para os transportadores escolares.

Segundo o diretor de Atendimento ao Cidadão do Detran-SP, Lucas Papais, o sistema faz parte da transformação digital do órgão e visa modernizar processos, reduzir burocracia e melhorar a experiência dos prestadores de serviço regulamentados pelo Código de Trânsito Brasileiro.

O Detran-SP também mantém a Operação Transporte Escolar Seguro (OTES) em todo o estado, com foco na fiscalização de veículos e condutores para garantir a segurança dos estudantes. Em agosto, 905 veículos foram vistoriados, e desde o início do ano já foram realizadas 583 operações, fiscalizando 2.612 veículos. A meta é chegar a cerca de mil operações antes do início do ano letivo de 2026.

Com o novo canal e a continuidade das fiscalizações, o Detran-SP reforça o compromisso com a modernização dos serviços e a segurança do transporte escolar em Taboão da Serra e em todo o estado.