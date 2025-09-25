Taboão da Serra realiza campanha de atualização da caderneta de vacinação para menores de 15 anos

Direto da redação
Taboão da Serra inicia campanha de atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo é verificar se todas as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação estão em dia e aplicar imunizantes em atraso.
O ponto alto da campanha será no Dia D, no sábado, 18 de outubro, das 8h às 16h, quando todas as 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município estarão abertas. Durante a semana, as unidades seguem aplicando vacinas de segunda a sexta-feira, no mesmo horário.
Para receber a vacinação, pais ou responsáveis devem levar documento com foto e CPF, cartão do SUS e caderneta de vacinação.
Vacina contra a dengue
Crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos poderão receber a vacina contra a dengue. Quem nunca foi vacinado receberá a primeira dose, e quem já tomou a primeira dose há 90 dias ou mais poderá receber a segunda.
UBSs abertas para a campanha
UBS Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, 400, Jd. Margaridas
UBS Jardim Record – Rua Imaruí, 47, Jd. Record
UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131, Pq. Pinheiros
UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13, Pq. Assunção
UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jd. das Oliveiras
UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, 85, Pirajuçara
UBS Sílvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, 276, Jd. Sílvio Sampaio
UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, 143, Jd. Santa Cecília
UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, 111, Jd. Suiná
UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, 181, Jd. Salete
UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama
UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade – Rua Uruguai, 73, Jd. América
UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104, Jd. Clementino
UBS Parque Laguna – Rua Ida Romissi Gasparineti, 381, Pq. Laguna