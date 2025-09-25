loader-image
temperature icon 16°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Taboão da Serra realiza campanha de atualização da caderneta de vacinação para menores de 15 anos

Compartilhar notícia

Direto da redação 

Taboão da Serra inicia campanha de atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo é verificar se todas as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação estão em dia e aplicar imunizantes em atraso.

O ponto alto da campanha será no Dia D, no sábado, 18 de outubro, das 8h às 16h, quando todas as 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município estarão abertas. Durante a semana, as unidades seguem aplicando vacinas de segunda a sexta-feira, no mesmo horário.

Para receber a vacinação, pais ou responsáveis devem levar documento com foto e CPF, cartão do SUS e caderneta de vacinação.

Vacina contra a dengue

Crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos poderão receber a vacina contra a dengue. Quem nunca foi vacinado receberá a primeira dose, e quem já tomou a primeira dose há 90 dias ou mais poderá receber a segunda.

UBSs abertas para a campanha

  • UBS Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, 400, Jd. Margaridas

  • UBS Jardim Record – Rua Imaruí, 47, Jd. Record

  • UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131, Pq. Pinheiros

  • UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13, Pq. Assunção

  • UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jd. das Oliveiras

  • UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, 85, Pirajuçara

  • UBS Sílvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, 276, Jd. Sílvio Sampaio

  • UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, 143, Jd. Santa Cecília

  • UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, 111, Jd. Suiná

  • UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, 181, Jd. Salete

  • UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama

  • UBS Dra. Tania Regina dos Santos Andrade – Rua Uruguai, 73, Jd. América

  • UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104, Jd. Clementino

  • UBS Parque Laguna – Rua Ida Romissi Gasparineti, 381, Pq. Laguna

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.