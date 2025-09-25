Taboão da Serra realiza campanha de atualização da caderneta de vacinação para menores de 15 anos

Direto da redação

Taboão da Serra inicia campanha de atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. O objetivo é verificar se todas as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação estão em dia e aplicar imunizantes em atraso.

O ponto alto da campanha será no Dia D, no sábado, 18 de outubro, das 8h às 16h, quando todas as 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município estarão abertas. Durante a semana, as unidades seguem aplicando vacinas de segunda a sexta-feira, no mesmo horário.

Para receber a vacinação, pais ou responsáveis devem levar documento com foto e CPF, cartão do SUS e caderneta de vacinação.

Vacina contra a dengue

Crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos poderão receber a vacina contra a dengue. Quem nunca foi vacinado receberá a primeira dose, e quem já tomou a primeira dose há 90 dias ou mais poderá receber a segunda.

UBSs abertas para a campanha