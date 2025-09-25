Sabesp abre inscrições para Programa de Trainee 2026 para jovens de Taboão da Serra e região

Direto da redação

A Sabesp abriu inscrições para o Programa de Trainee 2026, que oferece a oportunidade de iniciar a carreira em uma das maiores empresas de saneamento do mundo. São 20 vagas disponíveis, destinadas a candidatos que concluíram a graduação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2025, de cursos como Administração, Engenharia, Ciências Econômicas, Biologia, Química e outros.

O programa inclui rotações em áreas estratégicas, mentoria com executivos, participação em projetos de impacto e desenvolvimento em competências técnicas e de liderança. A iniciativa busca formar jovens com olhar crítico, capacidade de colaboração e vontade de crescer, contribuindo para soluções de saneamento e sustentabilidade em todo o estado de São Paulo.

As inscrições vão de 18 de setembro a 13 de outubro pelo site www.sabesp.com.br/programa-trainee. O cronograma prevê dinâmicas online com RH, dinâmicas presenciais com lideranças, painel final em novembro e dezembro e início do programa em 15 de janeiro de 2026.

O programa oferece remuneração compatível com o mercado e benefícios como assistência médica, previdência privada, vale-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e participação nos resultados (PPR).

Jovens de Taboão da Serra e região podem participar, desde que tenham disponibilidade para atuar em cidades atendidas pela Sabesp durante o programa, aproveitando a oportunidade para desenvolver carreira em um setor estratégico e essencial para a população.