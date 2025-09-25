Governo de SP entrega 522 apartamentos em Embu das Artes pelo Casa Paulista

Por Geovanna Matos, na redação

O Governo do Estado de São Paulo entregou nesta quarta-feira (24) 522 apartamentos populares em Embu das Artes, por meio do Programa Casa Paulista, com investimento de R$ 94 milhões realizado pela Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU).

A cerimônia aconteceu no Residencial Adelmo Bassi, no Jardim São Luiz, e contou com a presença do governador Tarcísio de Freitas, do prefeito Hugo Prado, do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Marcelo Branco, além do ex-prefeito Ney Santos e da deputada federal Ely Santos.

Estrutura dos empreendimentos

As novas unidades habitacionais foram construídas em dois conjuntos:

Residencial Adelmo Bassi (Fama Absolute I) – 270 apartamentos

Residencial Isaías Martins (Fama Absolute II) – 252 apartamentos

Cada imóvel possui 48 m², com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e lavanderia. Os condomínios também oferecem áreas de lazer e convivência, como playground, salão de festas, churrasqueira e jardins.

Condições para os beneficiários

As moradias são destinadas a famílias com renda de até cinco salários mínimos. Não haverá cobrança de juros, e o valor da parcela será limitado a 20% da renda familiar, com prazo de financiamento de até 30 anos.

Durante a construção, os contemplados não tiveram custos com ITBI, registro em cartório e seguro, despesas que foram assumidas pelo Governo do Estado até a entrega das chaves.

Transformação urbana

Segundo o prefeito Hugo Prado, a área que abriga os conjuntos habitacionais já foi ocupada por usuários de drogas e pessoas em situação de rua.

“Esse espaço que antes era sinônimo de abandono hoje se transforma em esperança. Aqui estão previstas 2.300 moradias, que vão mudar a realidade de milhares de famílias em Embu das Artes, trazendo dignidade e um lar de verdade para nossa população”, declarou

Mais moradias previstas

A entrega dos apartamentos marca apenas a primeira etapa de um projeto maior. Ao todo, estão previstas 2.300 unidades habitacionais para Embu das Artes, dentro do plano estadual de ampliar o acesso à moradia digna na Região Metropolitana de São Paulo.