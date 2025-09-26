PM prende suspeito de roubar farmácia com mais de R$ 3 mil e 32 caixas de Ozempic e Mounjaro

Direto da redação

A Polícia Militar prendeu um suspeito de assaltar uma farmácia em Taboão da Serra na madrugada desta quinta-feira (25), na Avenida Elias Yazbek, região central da cidade. Durante a ação criminosa, foram levados mais de R$ 3 mil em dinheiro e 32 caixas de medicamentos para emagrecimento, entre eles Ozempic e Mounjaro.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais em patrulhamento notaram dois homens em frente à Drogasil. Um deles carregava uma mochila e usava moletom preto com capuz, enquanto o outro vestia camiseta cinza. Ao perceberem a aproximação da viatura, os suspeitos fugiram para um terreno próximo e abandonaram a mochila.

Durante a busca, um adolescente de camiseta cinza foi localizado escondido em um terreno baldio. Com ele, a PM apreendeu um simulacro de pistola utilizado para ameaçar as vítimas. Na mochila, estavam os R$ 3.290,40 em cédulas e moedas e as caixas dos remédios roubados, que precisam de refrigeração.

Funcionários da farmácia confirmaram que duas pessoas anunciaram o assalto. O suspeito de moletom preto teria seguido até o cofre, enquanto o comparsa exigia o dinheiro do caixa.

O menor apreendido foi conduzido ao distrito policial junto com os bens recuperados e uma funcionária da farmácia, vítima do crime. O caso foi registrado, e as buscas pelo segundo envolvido seguem em andamento.