Suspeito de participar em assalto a condomínio de luxo em Ribeirão Preto é preso em Itapecerica da Serra

Direto da redação

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (25) em Itapecerica da Serra, acusado de integrar a quadrilha que assaltou um condomínio de luxo em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O crime ocorreu na manhã de quarta-feira (24), quando dez criminosos armados invadiram seis apartamentos e fugiram levando joias e dinheiro.

Segundo a investigação, os suspeitos alugaram um apartamento no prédio duas semanas antes do assalto, utilizando documentos falsos e um cheque caução de R$12 mil. Parte da quadrilha passou a noite no imóvel, e na manhã seguinte outros integrantes se juntaram à ação, incluindo um homem que se disfarçou de mulher.

Durante o crime, uma moradora e o porteiro foram agredidos, e algumas vítimas ainda estavam dormindo quando foram surpreendidas pelos ladrões. Câmeras de segurança registraram a fuga dos suspeitos em três veículos, com uso de perucas para dificultar a identificação.

Até o momento, seis suspeitos foram presos — um em Itapecerica da Serra e os demais em Ribeirão Preto e na capital paulista. A polícia também apreendeu armas, perucas, dinheiro e um carro usado na ação.

A quadrilha, composta por sete membros, é investigada por roubo qualificado, extorsão, uso de documentos falsos e organização criminosa. Um dos suspeitos segue foragido, e os presos passarão por audiência de custódia