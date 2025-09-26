Prefeito Engenheiro Daniel anuncia construção de UBS e melhorias no Residencial João Cândido

Direto da redação

O prefeito de Taboão da Serra, Engenheiro Daniel, esteve no Residencial João Cândido A e B, no Jardim Salete, na última terça-feira (23), para definir melhorias e obras que beneficiarão a comunidade local. A visita contou com a presença das equipes das Secretarias de Obras, Infraestrutura e Habitação.

Reformas em áreas de lazer e esportes

Entre as melhorias previstas estão a reforma da quadra e da praça, com instalação de grama sintética e nova iluminação, permitindo a retomada das atividades esportivas e proporcionando espaços adequados para as famílias do residencial.

Também está prevista a reforma do ponto de ônibus, incluindo a implantação de um ponto de apoio para os funcionários da empresa de transporte, além de alterações nas linhas municipais, para facilitar o deslocamento dos usuários e melhorar as condições de trabalho dos motoristas.

Construção de Unidade Básica de Saúde

O destaque da visita foi o anúncio da construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no Jardim Salete, um pedido antigo dos moradores. O projeto será possível graças a uma emenda parlamentar do deputado federal Guilherme Boulos.

“Iniciamos os estudos e implantações de projetos nos terrenos em potencial. Graças à emenda parlamentar, vamos entregar essa UBS para a população”, afirmou Engenheiro Daniel.

Durante a visita, lideranças locais e moradores solicitaram também a construção de uma unidade escolar e de uma base da Guarda Civil Municipal, com o objetivo de aumentar a segurança no bairro.

“É sempre importante ouvir as necessidades reais das famílias que moram aqui. Já estamos estudando as possibilidades e faremos o máximo para oferecer melhores condições de saúde, esporte, moradia, segurança e lazer para todos os taboanenses”, disse o prefeito.