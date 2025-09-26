Audiência de Finanças: Prefeitura de Taboão da Serra apresenta balanço financeiro do 2º quadrimestre de 2025

Da CMTS



A Câmara de Taboão da Serra realizou na noite de terça-feira, dia 23, audiência pública para prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao 2º quadrimestre de 2025. A sessão, conduzida pela Comissão de Finanças e Orçamento, presidida pelo vereador Celso Gallo, atendeu às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina a apresentação periódica dos resultados orçamentários do município.

Segundo os dados apresentados pela Secretaria da Fazenda, a cidade registrou no período receitas totais de R$ 993,8 milhões e despesas de R$ 710 milhões, segundo o balanço consolidado apresentado durante a audiência pela secretária de finanças, Viviane de Almeida Camargo.

Na área da saúde, os investimentos superaram a meta estabelecida pela Constituição, com 26,33% aplicados, frente ao mínimo de 15%. Outro ponto de destaque foi o demonstrativo da despesa com pessoal, que alcançou 43,85% da Receita Corrente Líquida, índice inferior ao limite máximo de 54% estabelecido pela legislação.

Sobre a dívida herdada pela atual gestão, de cerca de R$ 269 milhões, já houve o pagamento substancial, caindo para R$ 159 milhões. “Apresentamos o segundo quadrimestre de 2025 com responsabilidade e equilíbrio. Conseguimos reduzir o montante da dívida herdada e mesmo diante das dificuldades financeiras, estamos honrando compromissos da gestão passada e buscando parcelamentos e acordos. Nosso foco é diminuir cada vez mais esses valores e administrar com seriedade os recursos da população.”

O vereador Celso Gallo ressaltou a importância da audiência para que o Legislativo e a população tenham acesso a real saúde financeira do município. “O balanço foi positivo. É sempre importante agradecer ao quadro técnico da Prefeitura, que vem à Câmara explicar como estão sendo aplicados os recursos. A população precisa entender que muitas vezes o orçamento aprovado é uma previsão, mas a realidade pode ser bem diferente. Nosso papel é justamente acompanhar de perto para garantir mais transparência e responsabilidade”, diz.

Um dos assuntos debatidos foi a previsão orçamentária que nos anos anteriores era superestimada. A partir deste ano, após pedido do prefeito Engenheiro Daniel, a previsão de arrecadação do ano seguinte deve ser mais centrada na realidade. “Esperamos que o próximo orçamento elaborado pela Prefeitura seja mais próximo da realidade. Quando o valor previsto é superestimado, fica difícil saber o que realmente pode ou não ser gasto, e outras áreas acabam sendo prejudicadas. Com um orçamento mais realista conseguimos prever os gastos com mais assertividade e cobrar resultados mais concretos”, completou o vereador Celso Gallo

Participaram da audiência os vereadores Celso Gallo, Dídio Conceição (vice-presidente da Comissão), Bressan (membro) e Sandro Ayres. A audiência pública foi transmitida pelo canal da Câmara Municipal de Taboão da Serra e no Youtube e continua disponível na íntegra.