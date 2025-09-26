Taxista de Taboão cozinha para influenciador Rafael Ferrari e experiência viraliza nas redes sociais

Por Samara Matos, na redação

Um encontro inesperado na Rua Bela Cintra, em São Paulo, se transformou em uma experiência marcante para a taxista e enfermeira Beatriz Santana, moradora de Taboão da Serra. Na tarde do último dia [inserir data], por volta das 14h, Beatriz atendeu um passageiro que mudaria o rumo de seu dia: o influenciador digital Rafael Ferrari, que soma mais de 735 mil seguidores no Instagram.

Segundo Beatriz, ela não reconheceu Ferrari imediatamente. “Quando ele entrou no carro, não o reconheci de imediato. Mas, ao tirar os óculos, percebi que já acompanhava seus conteúdos na internet. Foi quando ele me convidou para participar de um quadro culinário, só que dessa vez na minha casa, para mostrar minha realidade e minha história”, relatou.

Sem tempo para planejamento, Beatriz preparou um prato típico com os ingredientes que tinha em casa: tilápia ao molho de coco, arroz e vatapá. A escolha do menu chamou atenção. “Quis mostrar algo diferente do que normalmente aparece nesses quadros, que é macarrão, strogonoff ou pão com feijão”, disse.

O influenciador elogiou a execução. “Ele ficou mega surpreso. Disse que nenhum prato tinha sido tão bem feito em tão pouco tempo”, lembrou Beatriz.

O episódio teve grande repercussão nas redes sociais. Após a gravação, Beatriz ganhou mais de 2 mil seguidores, ultrapassou 5 mil visualizações nos stories e alcançou cerca de 230 mil interações em seu perfil. “As pessoas se identificaram com a minha história e com a forma espontânea como tudo aconteceu”, comentou.

Além de taxista, Beatriz é enfermeira e vestibulanda de Medicina. Ela conta que a cozinha sempre fez parte de sua vida: “Sempre cozinhei desde pequena, aprendi com minha mãe e minha avó. Em casa temos a tradição do ‘Coxinha da Bia’, todo domingo, em que preparo um prato e uma sobremesa diferentes para a família”, explicou.

Para Beatriz, o episódio é sinônimo de gratidão. “Gratidão por mostrar às pessoas como é viver uma realidade diferente da internet. Foi um momento especial e inesquecível.”

Veja o Vídeo: https://www.instagram.com/reel/DO_8-2YieC7/?igsh=bnk1czE2Nm10b2Qy