Estrutura desaba e fere funcionários em obra do cinema no Shopping Taboão

Direto da redação – Taboão da Serra, dia 26 de setembro de 2025 – atualizado às 19h59*

Pelo menos quatro trabalhadores ficaram feridos após a queda de uma estrutura de andaimes dentro do cinema do Shopping Taboão, administrado pelo Cine Araújo, na tarde desta quinta-feira (25).

O cinema do Shopping Taboão está fechado para reformas desde o início do mês.

De acordo com informações obtidas pelo Taboão em Foco, os funcionários estavam sobre o andaime quando a estrutura desabou de forma repentina. Sem os parâmetros de segurança adequados para prender os cintos de proteção, eles não tiveram como evitar a queda.

Com o impacto, um dos trabalhadores fraturou o tornozelo, outro fraturou três costelas e o pé. O terceiro deslocou o ombro e a quarta vítima teve apenas ferimentos leves. Todos foram socorridos e não temos mais detalhes sobre a condição de saúde.

OUTRO LADO: Cine Araújo e Shopping Taboão

O Cine Araújo informa que, ontem [dia 25], durante a obra de modernização de uma de suas salas no Shopping Taboão, ocorreu um acidente envolvendo profissionais de uma empresa contratada. Os primeiros socorros foram prestados imediatamente pelo Corpo de Bombeiros do shopping e, em seguida, o SAMU foi acionado. Duas pessoas não sofreram ferimentos e uma permanece hospitalizada com fratura no pé, recebendo todo o acompanhamento necessário. O Cine Araújo está em contato permanente com a empresa responsável pelo serviço e prestando total apoio aos colaboradores, desejando pronta recuperação. Reforçamos que a obra possui as autorizações necessárias, conta com supervisão qualificada e segue as normas de segurança, com EPIs disponíveis..

O shopping esclarece que sua equipe de brigada realizou o primeiro atendimento às vítimas e acionou a Samu, que encaminhou os feridos ao hospital. As causas do acidente estão sendo apuradas.

*inclusão do posicionamento do shopping