loader-image
temperature icon 13°C
  • redacao@taboaoemfoco.com.br
Orgãos e Entidades
Search
Close this search box.

Fim de semana em Taboão da Serra sem chuva com mínima de 11°C e máxima de 27°C

Compartilhar notícia

Direto da redação 

O fim de semana em Taboão da Serra será de tempo firme e sem previsão de chuva. A variação de temperatura entre sábado e domingo promete dias agradáveis e também momentos de calor.

No sábado (27), o sol aparece entre algumas nuvens e os termômetros marcam mínima de 11°C e máxima de 22°C. O clima será ameno durante o dia, com noites mais frias.

Já no domingo (28), o sol surge entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas ainda sem previsão de chuva. As temperaturas sobem, com mínima de 12°C e máxima de 27°C, trazendo sensação de calor à tarde.

A previsão aponta 0% de chance de chuva nos dois dias, o que deve favorecer passeios e atividades ao ar livre na cidade.

Veja também

Taboão em Foco é um jornal online que cobre notícias de Taboão da Serra e região. Oferece informações atualizadas sobre política, segurança, eventos comunitários, cultura e esportes, proporcionando aos leitores uma visão abrangente dos acontecimentos locais.
Instagram Facebook Youtube

Todos os direitos reservados.