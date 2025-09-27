Fim de semana em Taboão da Serra sem chuva com mínima de 11°C e máxima de 27°C

Direto da redação

O fim de semana em Taboão da Serra será de tempo firme e sem previsão de chuva. A variação de temperatura entre sábado e domingo promete dias agradáveis e também momentos de calor.

No sábado (27), o sol aparece entre algumas nuvens e os termômetros marcam mínima de 11°C e máxima de 22°C. O clima será ameno durante o dia, com noites mais frias.

Já no domingo (28), o sol surge entre muitas nuvens e períodos de céu nublado, mas ainda sem previsão de chuva. As temperaturas sobem, com mínima de 12°C e máxima de 27°C, trazendo sensação de calor à tarde.

A previsão aponta 0% de chance de chuva nos dois dias, o que deve favorecer passeios e atividades ao ar livre na cidade.