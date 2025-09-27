USP realiza Feira de Profissões 2025 de forma gratuita e on-line nos dias 1, 2 e 3 de outubro

Direto da redação

A Universidade de São Paulo (USP) promove, nos dias 1, 2 e 3 de outubro, a edição 2025 da Feira USP e as Profissões. O evento, voltado a estudantes do ensino médio e cursos preparatórios para o vestibular, será totalmente gratuito e on-line, sem necessidade de inscrição prévia. A programação completa pode ser conferida a partir de 1º de outubro, às 7h, no site uspprofissoes.usp.br/feira.

Conhecimento sobre cursos e unidades de ensino

Durante a feira, os participantes terão acesso a informações detalhadas sobre os 183 cursos de graduação oferecidos pela USP, além de dados sobre formas de ingresso, políticas de permanência estudantil, vida universitária, competências exigidas no mercado de trabalho e experiências acadêmicas. Todo o conteúdo será disponibilizado por meio de gravações com docentes e estudantes, garantindo uma visão completa da universidade.

Laboratórios e campi em realidade virtual

Os vestibulandos poderão explorar os laboratórios da USP remotamente, incluindo espaços de pesquisa como o Laboratório de Pesquisa e Inovação em Processos Catalíticos (LaPCat), vinculado à Escola Politécnica. Além disso, o público terá acesso a imagens aéreas de alta definição de todos os campi e visitas virtuais aos espaços das unidades.

Programação por dia e campus

1º de outubro (quarta-feira): informações sobre os campi de São Paulo, Ribeirão Preto e Bauru , das 10h às 12h.

2 de outubro (quinta-feira): foco nos campi de São Carlos, Lorena, Piracicaba e Pirassununga , das 14h às 17h.

3 de outubro (sexta-feira): duas lives conjuntas; às 10h participam os campi de São Paulo e Ribeirão Preto, e às 16h todos os campi estarão presentes no encerramento do evento.

Democratização do acesso à USP

Para Marli Quadros Leite, pró-reitora de Cultura e Extensão Universitária, a feira é uma forma de democratizar o acesso à USP.

“O Programa USP e as Profissões possui várias etapas: Visitas Monitoradas, o projeto De volta à escola – Eu na USP e o novo Um dia na USP. A última etapa é a feira on-line, que dá oportunidade para alunos de todo o Brasil”, afirma Marli.

A universidade oferece diversas formas de ingresso, como o vestibular da Fuvest, com inscrições abertas até 7 de outubro, além do Enem USP, Provão Paulista e Olimpíadas de Conhecimento.

Conteúdos interativos e digitais

Os participantes também poderão acompanhar podcasts com coordenadores e presidentes de comissões de graduação, vídeos sobre a vivência universitária, enquetes, quizzes e conteúdos exclusivos no Instagram oficial da PRCEU: @prceu.usp.