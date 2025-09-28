Secretaria de Saúde presta contas do 2º quadrimestre em audiência pública na Câmara de Taboão da Serra nesta segunda (29)

Da CMTS

A Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Taboão da Serra realiza nesta segunda-feira, dia 29 de setembro, a partir das 18h, audiência pública para a prestação de contas da Secretaria de Saúde, referente ao 2º quadrimestre de 2025. O encontro será aberto à população e acontecerá no plenário da Casa de Leis.

A comissão permanente de saúde é composta pelos vereadores Enfermeiro Rodney (presidente), Donizete (vice-presidente) e Professora Najara Costa (membro).

O objetivo é apresentar os investimentos, gastos e ações executadas pela pasta durante o período, em cumprimento à Lei Complementar nº 141/2012, que determina a transparência na aplicação de recursos destinados ao setor de saúde.

A audiência é uma oportunidade para que vereadores, autoridades e munícipes acompanhem de perto como os recursos públicos estão sendo utilizados e quais medidas estão sendo adotadas para a melhoria dos serviços de saúde na cidade.

“A audiência pública é fundamental para garantir transparência e aproximação com a população. É o momento em que mostramos de forma clara como os recursos da saúde estão sendo aplicados e quais avanços e desafios ainda temos pela frente. A participação dos munícipes fortalece o controle social e nos ajuda a construir uma saúde cada vez mais eficiente e acessível em Taboão da Serra”, diz o vereador Enfermeiro Rodney.

A expectativa é que os dados apresentados incluam informações sobre gastos com atendimentos, infraestrutura, insumos, folha de pagamento, entre outros. A audiência tem transmissão pelo canal do youtube da Câmara. Você também pode encaminhar dúvidas e questionamentos previamente pelo email: comissoes@camarataboao.sp.gov.br.

SERVIÇO:

Prestação de Contas da Secretaria de Saúde da Prefeitura de Taboão da Serra – 2º Quadrimestre 2025

Segunda-feira, dia 29, a partir das 18h

Plenário da Câmara Municipal de Taboão da Serra

Estrada São Francisco, 2013 – Jardim Helena

www.camarataboao.sp.gov.br | 4788-9300

Canal no Youtube: @camaramunicipaltaboaodaser7373