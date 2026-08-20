Casa das Artes recebe inscrições até 28 de agosto para imersão gratuita em criação com IA

Direto da redação

hospedagem e alimentação

A Casa das Artes, em Embu das Artes, está com inscrições abertas até 28 de agosto para a imersão artística Criar com IA. A formação será realizada de 12 a 18 de setembro e é gratuita, com bolsas integrais que incluem hospedagem e alimentação.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Casa das Artes e são destinadas a realizadores audiovisuais que tenham um roteiro ou projeto em desenvolvimento e queiram aprender a utilizar ferramentas de inteligência artificial no processo criativo. As vagas são limitadas e a seleção será feita por meio de chamada pública. Para participar, é necessário ter um roteiro ou projeto audiovisual que será utilizado como base para o desenvolvimento do teaser.

Durante os sete dias de imersão, os participantes vão trabalhar em seus próprios projetos e desenvolver um teaser autoral. A programação inclui construção de prompts, criação de mundos visuais, geração de imagens e vídeos e estratégias para utilizar diferentes ferramentas de inteligência artificial.

A formação será realizada na sede da Casa das Artes, localizada na Rua das Artes, 625, Chácaras Aurora, em Embu das Artes. O espaço fica em meio à mata nativa e receberá os participantes durante toda a semana, com acompanhamento do facilitador Eduardo Garretano, profissional com mais de 30 anos de experiência em criatividade, comunicação, branding e direção criativa.

A proposta é apresentar a inteligência artificial como uma ferramenta de apoio ao processo artístico, permitindo que os participantes testem diferentes possibilidades sem abrir mão da autoria e das escolhas criativas.

A chamada pública também prevê vagas reservadas para pessoas negras, indígenas, LGBTQIAPN+, idosos e moradores de Embu das Artes e região. A imersão integra o projeto Paraíso Cultural e conta com recursos do ProAC.