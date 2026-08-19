Vereador Anderson Nóbrega e prefeito Engenheiro Daniel confirmam início das obras do Parque Linear Olívio Nóbrega

Da assessoria do vereador

O vereador Anderson Nóbrega e o prefeito Engenheiro Daniel confirmaram o início das obras do Parque Linear Olívio Nóbrega, no Parque Pinheiros, em Taboão da Serra. A intervenção promete transformar o espaço e ampliar as opções de esporte, lazer e convivência para os moradores da região.

Entre as melhorias previstas está a implantação de mais um espaço pet, oferecendo uma área adequada para que os moradores possam levar seus animais de estimação para momentos de lazer e convivência.

O projeto também contempla a construção de duas quadras de areia, ampliando as possibilidades para a prática esportiva e incentivando atividades ao ar livre. A pista de caminhada será totalmente reformada, garantindo melhores condições para quem utiliza o espaço para atividades físicas diariamente.

Outro destaque será a reforma da quadra sintética, que passará por melhorias para proporcionar uma estrutura mais adequada para a prática esportiva e para o uso da comunidade.

Para Anderson Nóbrega, a obra representa uma importante conquista para os moradores do Parque Pinheiros e região.

“É uma grande alegria poder anunciar, junto com o prefeito Daniel, o início de uma obra tão importante para o Parque Pinheiros. Estamos falando de um espaço que vai atender crianças, jovens, adultos, idosos e também os nossos animais. Teremos novas quadras, pista de caminhada revitalizada, espaço pet e a reforma da quadra sintética. É investimento em qualidade de vida e em um espaço público que será de toda a população”, destacou o vereador.

O prefeito Daniel também ressaltou a importância da intervenção e da parceria com o Legislativo para levar melhorias aos bairros de Taboão da Serra.

Com a revitalização, o Parque Linear Olívio Nóbrega deverá se consolidar como um importante espaço de esporte, lazer e convivência, oferecendo uma estrutura renovada e mais completa para as famílias do Parque Pinheiros e dos bairros do entorno.

A obra reforça o compromisso da Prefeitura de Taboão da Serra e do vereador Anderson Nóbrega com a valorização dos espaços públicos e com a promoção de mais qualidade de vida para a população.